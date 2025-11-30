Conférence Le secret de l’implantation des Pyramides d’Egypte: l’histoire remise en cause par la mesure

1 Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Quand la mesure parle, l’Histoire écoute

Depuis des millénaires, les pyramides d’Égypte dominent l’horizon et fascinent le monde entier. Véritable Graal de l’archéologie, elles continuent pourtant de résister à l’explication.

Que savons-nous réellement de ces monuments ? Presque rien. Le récit égyptologique actuel repose essentiellement sur des interprétations, souvent invérifiables.

Une seule donnée reste incontestable leur emplacement.

Les pyramides n’ont pas bougé depuis des milliers d’années. Et si tout commençait justement là ? Et s’il suffisait de mesurer pour éclairer une partie du mystère ?

C’est ce qu’a entrepris Éric Lesaint, qui a consacré trois années à l’étude précise de leur implantation.

Le résultat est sans appel les Égyptiens n’ont pas pu construire ces édifices avec les moyens qu’on leur prête.

Pour la première fois, cette conférence vous révélera la véritable chronologie de construction et lèvera le voile sur plusieurs énigmes longtemps restées insolubles — jusqu’à la mise en évidence d’un lieu qui pourrait bien correspondre à l’accès aux chambres secrètes.

Avant de présenter cette hypothèse inédite, nous reviendrons sur le récit archéologique traditionnel afin d’en démontrer les limites, et de proposer enfin une lecture rationnelle et mesurable de ces monuments véritablement pharaoniques . .

1 Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 82 10 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Le secret de l’implantation des Pyramides d’Egypte: l’histoire remise en cause par la mesure Saint-Malo a été mis à jour le 2025-11-14 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel