Conférence : Le siècle d’or de la peinture Hollandais, Micro-Folie, Le pouliguen
Conférence : Le siècle d’or de la peinture Hollandais, Micro-Folie, Le pouliguen vendredi 3 avril 2026.
Conférence : Le siècle d’or de la peinture Hollandais Vendredi 3 avril, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique
Entrée: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T15:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-03T15:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00
Les peintres Hollandais du XVIIe siècle se sont surpassés. Le conférencier, Cyril Buchheim, expert en objets d’art et en antiquités vous contera cet âge d’or.
En partenariat avec Accueil Ville de France
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Les peintres Hollandais du XVIIe siècle se sont surpassés. Le conférencier, Cyril Buchheim, expert en objets d’art et en antiquités vous contera cet âge d’or. En partenariat avec Accueil Ville de… CONFRENCONTRE CULTURE
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 14 avril 2026
- Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 14 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio, Noisettes et bergamote, Le pouliguen 15 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio Noisettes et bergamote Le Pouliguen 15 avril 2026
- Culture numérique Micro-Folie Le Pouliguen 15 avril 2026