Conférence : Le siècle d’or de la peinture Hollandais, Micro-Folie, Le pouliguen

Conférence : Le siècle d’or de la peinture Hollandais Vendredi 3 avril, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T15:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T15:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Les peintres Hollandais du XVIIe siècle se sont surpassés. Le conférencier, Cyril Buchheim, expert en objets d’art et en antiquités vous contera cet âge d’or.

En partenariat avec Accueil Ville de France

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Les peintres Hollandais du XVIIe siècle se sont surpassés. Le conférencier, Cyril Buchheim, expert en objets d’art et en antiquités vous contera cet âge d’or. En partenariat avec Accueil Ville de… CONFRENCONTRE CULTURE