Conférence – Le siège de Saint-Dizier en 1544 Salle des fêtes Bar-le-Duc
jeudi 21 janvier 2027 · Salle des fêtes · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Conférence – Le siège de Saint-Dizier en 1544
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 18:30:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence « Le siège de Saint-Dizier en 1544 », donnée par Monsieur Laurent JALABERT.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr
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English :
The Bar-le-Duc Literary Society invites you to attend the lecture “The Siege of Saint-Dizier in 1544,” presented by Mr. Laurent JALABERT.
Admission is free.
L’événement Conférence – Le siège de Saint-Dizier en 1544 Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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