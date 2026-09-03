Conférence – Le siège de Saint-Dizier en 1544 Salle des fêtes Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Conférence – Le siège de Saint-Dizier en 1544

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 18:30:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence « Le siège de Saint-Dizier en 1544 », donnée par Monsieur Laurent JALABERT.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

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English :

The Bar-le-Duc Literary Society invites you to attend the lecture “The Siege of Saint-Dizier in 1544,” presented by Mr. Laurent JALABERT.

Admission is free.

L’événement Conférence – Le siège de Saint-Dizier en 1544 Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE