Conférence Le siège et la perte de Gibraltar 1704-1705 Jose.J.RIVERA CASTRO Roscoff samedi 20 décembre 2025.
Retrouvez la conférence Le siège et la perte de Gibraltar 1704-1705 Le témoignage du Pere Juan Romero De Figueroa avec Jose.J. Rivera Castro, chercheur indépendant en Histoire.
Début de la conférence à 20h. Sur réservation. .
27 Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 83 37 78 38
