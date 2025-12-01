Conférence Le siège et la perte de Gibraltar 1704-1705 Jose.J.RIVERA CASTRO Roscoff

Conférence Le siège et la perte de Gibraltar 1704-1705 Jose.J.RIVERA CASTRO

Retrouvez la conférence Le siège et la perte de Gibraltar 1704-1705 Le témoignage du Pere Juan Romero De Figueroa avec Jose.J. Rivera Castro, chercheur indépendant en Histoire.

Début de la conférence à 20h. Sur réservation. .

27 Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 83 37 78 38

