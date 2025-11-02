CONFÉRENCE LE SITE DE TEIXONÈRES Castelnou

CONFÉRENCE LE SITE DE TEIXONÈRES Castelnou dimanche 2 novembre 2025.

CONFÉRENCE LE SITE DE TEIXONÈRES

Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:30:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Depuis trois ans, un programme de recherches archéologiques est mené sur le massif de Teixonères (Castelnou) sous la direction d’Ingrid Dunyach (Inrap, Association archéologique du GPVA de Céret (Groupe de préhistoire du Vallespir et des Aspres). Ce …

.

Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 72

English :

For the past three years, an archaeological research program has been carried out on the Teixonères massif (Castelnou) under the direction of Ingrid Dunyach (Inrap, Association archéologique du GPVA de Céret (Groupe de préhistoire du Vallespir et des Aspres). This …

German :

Seit drei Jahren wird im Massiv von Teixonères (Castelnou) unter der Leitung von Ingrid Dunyach (Inrap, Association archéologique du GPVA de Céret (Groupe de préhistoire du Vallespir et des Aspres)) ein archäologisches Forschungsprogramm durchgeführt. Diese …

Italiano :

Negli ultimi tre anni, sul massiccio di Teixonères (Castelnou) è stato condotto un programma di ricerca archeologica sotto la direzione di Ingrid Dunyach (Inrap, Association archéologique du GPVA de Céret (Groupe de préhistoire du Vallespir et des Aspres). Questo …

Espanol :

Desde hace tres años, se lleva a cabo un programa de investigación arqueológica en el macizo de Teixonères (Castelnou) bajo la dirección de Ingrid Dunyach (Inrap, Association archéologique du GPVA de Céret (Groupe de préhistoire du Vallespir et des Aspres). Este …

L’événement CONFÉRENCE LE SITE DE TEIXONÈRES Castelnou a été mis à jour le 2025-10-22 par OTI ASPRES-THUIR