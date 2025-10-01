Conférence Le soft power à la française, entre culture et diplomatie (1880-2020) Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Le soft power à la française, entre culture et diplomatie (1880-2020)

Par Guillaume Frantzwa, conservateur du patrimoine au Centre des Archives diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Dans un monde qui ne cesse d’évoluer depuis la révolution industrielle et l’émergence des états-nations, la France a misé très tôt sur le soft power pour renforcer puis maintenir son prestige international. Passant par différents leviers du secteur public ou privé, il s’est construit en embrassant plusieurs orientations la coopération muséale et scientifique, les industries créatives, la diffusion des artistes français, la défense de la langue française. Ce système, jouant de différentes administrations, s’est renouvelé jusqu’à nos jours afin de répondre aux mutations contemporaines, et demeure le premier réseau international de la France.

English :

By Guillaume Frantzwa, heritage curator at the Centre des Archives diplomatiques, Ministry of Europe and Foreign Affairs.

In a world that has been constantly evolving since the Industrial Revolution and the emergence of nation-states, France relied on soft power from the outset to reinforce and maintain its international prestige. Using a variety of public and private sector levers, soft power has been built up along a number of lines: cooperation between museums and the scientific community, the creative industries, the promotion of French artists and the defense of the French language. This system, which draws on a range of different administrations, has continued to evolve in response to contemporary changes, and remains France’s leading international network.

German :

Von Guillaume Frantzwa, Konservator des Kulturerbes am Zentrum für diplomatische Archive des Ministeriums für Europa und auswärtige Angelegenheiten.

In einer Welt, die sich seit der industriellen Revolution und der Entstehung der Nationalstaaten ständig weiterentwickelt, hat Frankreich schon sehr früh auf Soft Power gesetzt, um sein internationales Prestige zu stärken und zu erhalten. Es wurde über verschiedene Hebel des öffentlichen oder privaten Sektors aufgebaut und umfasste mehrere Richtungen: die Zusammenarbeit von Museen und Wissenschaft, die Kreativwirtschaft, die Verbreitung französischer Künstler und die Verteidigung der französischen Sprache. Dieses System, das auf verschiedene Verwaltungen zurückgreift, hat sich bis heute erneuert, um den zeitgenössischen Veränderungen gerecht zu werden, und ist nach wie vor das wichtigste internationale Netzwerk Frankreichs.

Italiano :

Di Guillaume Frantzwa, curatore del patrimonio presso il Centro degli archivi diplomatici del Ministero dell’Europa e degli Affari esteri.

In un mondo in costante evoluzione dalla Rivoluzione industriale e dall’emergere degli Stati nazionali, la Francia si è affidata molto presto al soft power per rafforzare e poi mantenere il proprio prestigio internazionale. Utilizzando una serie di leve sia nel settore pubblico che in quello privato, il soft power è stato costruito su una serie di pilastri: la cooperazione tra musei e comunità scientifica, le industrie creative, la promozione degli artisti francesi e la difesa della lingua francese. Questo sistema, che si avvale di diverse amministrazioni, ha continuato a evolversi in risposta ai cambiamenti contemporanei e rimane la principale rete internazionale della Francia.

Espanol :

Por Guillaume Frantzwa, conservador del patrimonio en el Centro de Archivos Diplomáticos del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

En un mundo en constante evolución desde la Revolución Industrial y la aparición de los Estados-nación, Francia recurrió muy pronto al poder blando para reforzar y luego mantener su prestigio internacional. Utilizando diversas palancas en los sectores público y privado, el poder blando se ha construido sobre varios pilares: la cooperación entre los museos y la comunidad científica, las industrias creativas, la promoción de los artistas franceses y la defensa de la lengua francesa. Este sistema, que utiliza diferentes administraciones, ha seguido evolucionando en respuesta a los cambios contemporáneos, y sigue siendo la principal red internacional de Francia.

