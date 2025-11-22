Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Le sol vivant au potager Nant

Conférence Le sol vivant au potager

Conférence Le sol vivant au potager Nant samedi 22 novembre 2025.

Conférence Le sol vivant au potager

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Conférence animée par Jean Michel Bonnafoux formateur et consultant horticole.
Un sol de qualité au potager, riche en nutriments et facile à travailler, un sol à préparer pour le printemps.
A la Chapelle des Pénitents à 18h.
Proposé par la Commission Jardins et Vernèdes de l’association Nant Nature et Patrimoine   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 

English :

Lecture by Jean Michel Bonnafoux, horticultural trainer and consultant.

German :

Konferenz unter der Leitung von Jean Michel Bonnafoux Ausbilder und Berater im Gartenbau.

Italiano :

Conferenza di Jean Michel Bonnafoux, formatore e consulente orticolo.

Espanol :

Conferencia de Jean Michel Bonnafoux, formador y asesor hortícola.

L’événement Conférence Le sol vivant au potager Nant a été mis à jour le 2025-11-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)