Conférence Le soleil, ami ou ennemi ? Espace Kerverh – Landévant

Landévant

Conférence Le soleil, ami ou ennemi ?

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de son Contrat local de santé, Auray Quiberon Terre Atlantique vous invite à une conférence gratuite, ouverte à tous, le mercredi 20 mai à Landévant. Intitulée Le soleil, ami ou ennemi ? elle sera animée par Pierre Cesarini, directeur de l’association Sécurité Solaire. Il décryptera les vrais dangers du soleil, mais aussi ses bienfaits, à travers un voyage scientifique, historique et pratique. En effet, chaque année, l’exposition au soleil reste l’un des principaux facteurs de risque des cancers de la peau. En Bretagne, où les idées reçues sur l’ensoleillement ont la vie dure, la prévention est plus que jamais essentielle.

À travers une approche accessible, illustrée et interactive, cette conférence poursuit un objectif clair mieux comprendre les effets du soleil pour mieux s’en protéger.

Au programme

– Démêler le vrai du faux idées reçues, mythes et réalités sur le soleil et ses effets.

– Comprendre les enjeux lien entre réchauffement climatique, couche d’ozone et rayonnements UV

– Agir au quotidien conseils pratiques et concrets pour protéger sa peau, ses yeux et ceux de ses enfants, choisir sa crème solaire, ou encore repérer les signes avant-coureurs.

Cette conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec les participants et d’un pot convivial.

Un rendez-vous essentiel pour adopter les bons réflexes face au soleil, dès le plus jeune âge !

Sur inscription en ligne ! Gratuit sur réservation .

Espace Kerverh – 1 Lieu-dit Kerverh Landévant 56690 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Conférence Le soleil, ami ou ennemi ? Landévant a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon