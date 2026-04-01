Conférence Le sommeil chez les enfants… Et les parents ? Pouldreuzic
Conférence Le sommeil chez les enfants… Et les parents ? Pouldreuzic mercredi 29 avril 2026.
Pouldreuzic
Conférence Le sommeil chez les enfants… Et les parents ?
Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Bébé ne dort pas ? Les pleurs s’enchaînent ?
Que vous soyez parent, grand-parent, membre de la famille, rejoignez nous pour explorer le lien entre le sommeil de l’enfant et son besoin de sécurité émotionnelle.
Ce programme s’inscrit dans la Convention Territoriale Globale 2025-2029 du Haut Pays bigouden, en partenariat avec la CAF du Finistrère et la PMI 29.
Infos et inscriptions dans la limite des places disponibles par mail ou téléphone. .
Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04
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English :
L’événement Conférence Le sommeil chez les enfants… Et les parents ? Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Destination Pays Bigouden
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