Pouldreuzic

Conférence Le sommeil chez les enfants… Et les parents ?

Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Bébé ne dort pas ? Les pleurs s’enchaînent ?

Que vous soyez parent, grand-parent, membre de la famille, rejoignez nous pour explorer le lien entre le sommeil de l’enfant et son besoin de sécurité émotionnelle.

Ce programme s’inscrit dans la Convention Territoriale Globale 2025-2029 du Haut Pays bigouden, en partenariat avec la CAF du Finistrère et la PMI 29.

Infos et inscriptions dans la limite des places disponibles par mail ou téléphone. .

Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

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English :

L’événement Conférence Le sommeil chez les enfants… Et les parents ? Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Destination Pays Bigouden