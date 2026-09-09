Informations pratiques

Falaise

Conférence « Le STO à hauteur d’hommes » par Sébastien Beuchet

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 11:00:00

fin : 2026-11-18 12:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Rendez-vous le mercredi 18 novembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence.

Au programme : « Le STO à hauteur d’hommes » par Sébastien Beuchet

Rendez-vous le mercredi 18 novembre au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme : « Le STO à hauteur d’hommes » par Sébastien Beuchet

Sébastien Beuchet est professeur agrégé, docteur en histoire, chercheur associé HisTeMé-Université de Caen-Normandie.

Une vente-signature de son livre « Le STO à hauteur d’hommes. Des Ornais en Allemagne (1942-1945) », PUR, 2027, sera proposée à l’issue de la rencontre.

Entre 1942 et 1945, près de 650 000 Français, parmi lesquels 3 200 Ornais, sont requis pour le travail obligatoire et rejoignent les usines allemandes. Cette conférence reviendra sur le parcours de ces hommes, grâce à une soixantaine de témoignages recueillis sur trois générations. De leur réquisition à leur retour en 1945, la conférence présente une histoire intime du travail forcé au sein du Reich, décrivant la vie quotidienne à l’usine, au camp et à la ville. Un regard par le bas qui remet en question certaines idées reçues sur l’attitude des requis au moment des départs, leur statut dans le système national-socialiste, leurs actions de résistance à l’usine, les relations amoureuses ou encore les solidarités internationales nées en terre allemande.

Pratique :

✔ Le mercredi18 novembre à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence « Le STO à hauteur d’hommes » par Sébastien Beuchet

Join us on Wednesday 18 November at the Falaise Memorial for another talk.

On the programme: “The STO through the eyes of the people” by Sébastien Beuchet

L’événement Conférence « Le STO à hauteur d’hommes » par Sébastien Beuchet Falaise a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Falaise – Suisse Normande