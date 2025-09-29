Conférence « Le Street art: le temps de la maturité » au Musée Henri Martin Cahors

Conférence « Le Street art: le temps de la maturité » au Musée Henri Martin

792 Rue Émile Zola Cahors Lot

Début : 2025-09-29 18:30:00

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Si le street art est à présent officiellement reconnu par diverses institutions, et semble être un mouvement majeur de l’art et de la culture contemporains, il garde toutefois pour partie une mauvaise réputation liée aux polémiques de son apparition intempestive, il y a maintenant soixante ans.

Notre propos sera de faire un état des lieux des courants divers, voire opposés, qui le constituent. Cela nous permettra d’apprécier différemment les diverses institutions qui le promeuvent. Nous verrons alors que ses différentes dénominations ( street art, art urbain, interventionnisme urbain, artivisme de rue) correspondent à des enjeux politiques, sociétaux et commerciaux.

Conférencier Christophe GENIN

Philosophie, art et culture

Professeur émérite

Paris 1 Panthéon Sorbonne .

792 Rue Émile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

English :

Although street art is now officially recognized by various institutions, and seems to be a major movement in contemporary art and culture, it still has a bad reputation, partly due to the controversy surrounding its untimely appearance sixty years ago.

Our aim here is to take stock of the various, even opposing, currents that make up the movement

German :

Obwohl die Street Art mittlerweile von verschiedenen Institutionen offiziell anerkannt wird und eine wichtige Bewegung in der zeitgenössischen Kunst und Kultur zu sein scheint, hat sie zum Teil noch immer einen schlechten Ruf, der auf die Polemiken zurückzuführen ist, die mit ihrem unzeitgemäßen Auftauchen vor nunmehr 60 Jahren einhergingen.

Unser Ziel ist es, eine Bestandsaufnahme der verschiedenen und sogar gegensätzlichen Strömungen zu machen, die sie ausmachen

Italiano :

Sebbene la street art sia oggi ufficialmente riconosciuta da varie istituzioni e sembri essere un movimento importante nell’arte e nella cultura contemporanea, gode ancora di una cattiva reputazione, in parte dovuta alle polemiche che hanno accompagnato la sua prematura comparsa sessant’anni fa.

Il nostro obiettivo sarà quello di fare il punto sulle varie correnti, anche opposte, che la compongono

Espanol :

Aunque en la actualidad el arte callejero cuenta con el reconocimiento oficial de diversas instituciones y parece ser un movimiento importante en el arte y la cultura contemporáneos, sigue teniendo mala fama, en parte debido a la polémica que rodeó su intempestiva aparición hace sesenta años.

Nuestro objetivo será hacer balance de las distintas corrientes, incluso opuestas, que conforman el movimiento

