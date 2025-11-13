Conférence Le surnaturel dans l’art du 19e siècle par Alix Paré Espace Franquin Angoulême

Conférence Le surnaturel dans l’art du 19e siècle par Alix Paré Espace Franquin Angoulême jeudi 13 novembre 2025.

Conférence Le surnaturel dans l’art du 19e siècle par Alix Paré

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Une fois par mois entre octobre et juin, venez suivre nos conférences d’Histoire de l’art. Rendez-vous à 18h15 à l’Espace Franquin.

.

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Once a month between October and June, come and take part in our Art History lectures. Meet at 6:15pm at Espace Franquin.

German :

Zwischen Oktober und Juni finden einmal im Monat Vorträge über Kunstgeschichte statt. Treffpunkt ist um 18:15 Uhr im Espace Franquin.

Italiano :

Una volta al mese, tra ottobre e giugno, partecipate alle nostre lezioni di storia dell’arte. Appuntamento alle 18.15 all’Espace Franquin.

Espanol :

Entre octubre y junio, participe una vez al mes en nuestras conferencias de Historia del Arte. Cita a las 18:15 en el Espace Franquin.

L’événement Conférence Le surnaturel dans l’art du 19e siècle par Alix Paré Angoulême a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême