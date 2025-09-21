Conférence : Le système Séré de Rivières et l’exemple du Fort de Bondues Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Bondues

Conférence : Le système Séré de Rivières et l’exemple du Fort de Bondues Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Nord

Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, sur la thématique du patrimoine architectural, le Musée de la Résistance de Bondues vous propose de découvrir l’histoire des fortifications système Séré de Rivières, et d’étudier l’exemple du Fort de Bondues.

Le musée de la Résistance de Bondues est implanté dans les vestiges du Fort Lobau, construit après la défaite Franco-Prussienne de 1870.

Ce fort fait partie du système Séré de Rivières.

Philippe Diest, docteur en histoire, enseignant-chercheur et spécialiste du patrimoine militaire, présentera la nécessité d’une nouvelle architecture militaire, son illustration à l’échelle nationale et locale, et son devenir à l’épreuve des guerres et du temps.

Conférence gratuite à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, en partenariat avec l’association « Souvenir de la Résistance et des fusillés du Fort de Bondues ».

Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Fort de Bondues, Avenue du Général de Gaulle, Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France Situé dans un ancien fort où 68 Résistants furent exécutés entre 1943 et 1944, le Musée de la Résistance vous présente l'itinéraire, les motivations, les modes opératoires de la Résistance du Nord Pas de Calais, zone où le danger était omniprésent.

© Musée de la Résistance de Bondues