Lundi 29 septembre 2025 de 18h à 20h30. Théâtre 108 / Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence sur l’histoire de l’E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna Pays basque et liberté.

L’E.T.A. est un mouvement de lhération du peuple baseu Créé en 1959 sous la dictature franquiste c’est donc un mouvment de libération du peuple basque, terroriste certes, centré sur sa lutte contre la dicatutre. Créé en 1958, il a organisé deses événmensts qui ont ébranlé le franquisme. Une fois la démocratie régtablei, l’autonomie dupays bast-qyue obtenue, l’E.T.A a fini par se dissoudre en 2018. Une hisotire passionnante. .

Théâtre 108 / Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 02 67 noria10@free.fr

English :

Conference on the history of E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna: Basque Country and Freedom.

German :

Vortrag über die Geschichte der E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna: Baskenland und Freiheit.

Italiano :

Conferenza sulla storia dell’E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna: Paesi Baschi e Libertà.

Espanol :

Conferencia sobre la historia de E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna: País Vasco y Libertad.

