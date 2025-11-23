Conférence Le Tantra l’art de l’union La Résidence des Indes La Rochelle
La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 17:19:00
fin : 2025-11-23 18:15:00
2025-11-23
Entre philosophie, spiritualité, corps & vitalité, et si votre corps devenait un temple vivant ?
Dans le cadre du mois consacré à la sensualité.
English : Conference Le Tantra l’art de l’union
Between philosophy, spirituality, body & vitality, what if your body became a living temple?
As part of the month devoted to sensuality.
German : Konferenz Le Tantra l’art de l’union
Zwischen Philosophie, Spiritualität, Körper & Vitalität: Was wäre, wenn Ihr Körper zu einem lebendigen Tempel würde?
Im Rahmen des Monats, der der Sinnlichkeit gewidmet ist.
Italiano :
Tra filosofia, spiritualità, corpo e vitalità, cosa succederebbe se il vostro corpo diventasse un tempio vivente?
Nell’ambito del mese dedicato alla sensualità.
Espanol : Conferencia Le Tantra l’art de l’union
Entre filosofía, espiritualidad, cuerpo y vitalidad, ¿qué pasaría si tu cuerpo se convirtiera en un templo viviente?
En el marco del mes dedicado a la sensualidad.
