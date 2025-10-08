Conférence Le tapir qui contredisait Cuvier La Rochelle
Conférence Le tapir qui contredisait Cuvier La Rochelle mercredi 8 octobre 2025.
Conférence Le tapir qui contredisait Cuvier
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08
Conférence proposée par les Amis du Muséum, animée par Michel RAYNAL Biochimiste, passionné de zoologie, auteur de plusieurs articles de cryptozoologie.
English : Conference Le tapir qui contredisait Cuvier
Conference organized by the Friends of the Museum, hosted by Michel RAYNAL ? Biochemist, zoology enthusiast and author of several articles on cryptozoology.
German : Konferenz Le tapir qui contredisait Cuvier
Vortrag, angeboten von den Freunden des Museums, moderiert von Michel RAYNAL? Biochemiker, leidenschaftlicher Zoologe, Autor mehrerer Artikel über Kryptozoologie.
Italiano :
Conferenza tenuta dagli Amici del Museo, condotta da Michel RAYNAL ? Biochimico, appassionato di zoologia e autore di numerosi articoli sulla criptozoologia.
Espanol : Conferencia Le tapir qui contredisait Cuvier
Conferencia organizada por los Amigos del Museo, dirigida por Michel RAYNAL ? Bioquímico, aficionado a la zoología y autor de varios artículos sobre criptozoología.
