Conférence : Le Tarot : une histoire fascinante… Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Conférence : Le Tarot : une histoire fascinante…

Rue du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez l’univers fascinant du Tarot lors d’une conférence proposée par Brigitte Weinmann, Sophrologue & Tarologue. Origines, grands types de tarots et oracles : explorez leurs différences et découvrez comment le Tarot, loin de prédire l’avenir, peut devenir un précieux outil de connaissance de soi et d’épanouissement personnel. Réservation conseillée par téléphone.

Conférence offerte, dans le cadre des « Rendez-vous de la Culture » à Niederbruck, et présentée par Brigitte Weinmann, Sophrologue & Tarologue, de l’association « Des Racines et des Arts » (Masevaux). Après avoir exploré les hypothèses sur l’origine du Tarot, nous examinerons les différences entre le Marseille, le Rider Waite Smith, les tarots « modernes » et les oracles. Nous verrons également pourquoi utiliser le tarot pour prédire l’avenir est contre-productif, car l’avenir n’est pas déterminé mais est une probabilité qui se construit dans le présent et se modifie à chaque seconde.

Cependant, le Tarot est un outil efficace de connaissance de soi et de développement personnel, permettant de mieux se connaitre, mettre des mots sur ce qui est flou, prendre les bonnes décisions en connaissant tous les aspects du problème et permet ainsi de vivre plus sereinement. .

Rue du Château Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 78 13 08 agspn68290@gmail.com

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English :

Discover the fascinating world of the Tarot during a lecture presented by Brigitte Weinmann, Sophrologist & Tarot Reader. Origins, major types of Tarot decks and oracles: explore their differences and discover how the Tarot—far from predicting the future—can become a valuable tool for self-knowledge and personal growth. Reservations are recommended by phone.

L’événement Conférence : Le Tarot : une histoire fascinante… Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach