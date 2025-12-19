Conférence le temps a t-il une origine alchimique ? par Frédéric Béchaimont, Musée Baron Martin Gray
Conférence le temps a t-il une origine alchimique ? par Frédéric Béchaimont, Musée Baron Martin Gray samedi 10 janvier 2026.
Conférence le temps a t-il une origine alchimique ? par Frédéric Béchaimont
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Venez participer à une conférence au Musée Baron Martin. .
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence le temps a t-il une origine alchimique ? par Frédéric Béchaimont
L’événement Conférence le temps a t-il une origine alchimique ? par Frédéric Béchaimont Gray a été mis à jour le 2025-12-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY