Conférence le temps entre Nature et Culture Montargis
Conférence le temps entre Nature et Culture Montargis vendredi 3 avril 2026.
Conférence le temps entre Nature et Culture
6 Rue Henriet Rouard Montargis Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Conférence le temps entre Nature et Culture
Par Yann VAILLS. 7 .
6 Rue Henriet Rouard Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 56 95
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English :
Conference: Time between Nature and Culture
L’événement Conférence le temps entre Nature et Culture Montargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTARGIS
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