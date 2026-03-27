Conférence le temps entre Nature et Culture

6 Rue Henriet Rouard Montargis Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Conférence le temps entre Nature et Culture

Par Yann VAILLS. 7 .

6 Rue Henriet Rouard Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 56 95

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English :

Conference: Time between Nature and Culture

L’événement Conférence le temps entre Nature et Culture Montargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTARGIS