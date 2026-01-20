Au milieu du XIXe siècle, le théâtre est au centre de la vie publique parisienne. Des drames romantiques aux vaudevilles, l’essor des genres dramatiques compose une véritable « dramatocratie » ou société du spectacle, où se côtoient toutes les classes sociales et où s’expriment les idées, entre liberté d’expression et tentatives de contrôle de l’Etat. De nouvelles formes apparaissent, la géographie théâtrale parisienne évolue tandis que le décret du 6 janvier 1864 sur la liberté des théâtres consacre bientôt le triomphe du marché et du goût du public.

Par Jean-Claude Yon, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études

À l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand (1804-1876), la bibliothèque historique propose une série de conférences consacrées à l’écrivaine et son époque. Cette 1ère soirée verra Jean-Claude Yon – universitaire – nous parler du théâtre à Paris au 19e siècle.

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T19:00:00+02:00_2026-03-18T20:30:00+02:00

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) et trouvez le meilleur itinéraire

