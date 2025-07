Conférence Le théâtre du saut des cuves Espace Tilleul Salle Jean Grossier Gérardmer

Conférence Le théâtre du saut des cuves

Espace Tilleul Salle Jean Grossier 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:00:00

Conférence animée par Philippe Alexandre sur les théâtres populaires du territoire et le théâtre du Saut des Cuves. Participation libre.Tout public

Espace Tilleul Salle Jean Grossier 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

English :

Lecture by Philippe Alexandre on local popular theater and the Saut des Cuves theater. Free admission.

German :

Von Philippe Alexandre moderierte Konferenz über die Volkstheater der Region und das Theater des Saut des Cuves. Freie Teilnahme.

Italiano :

Conferenza di Philippe Alexandre sui teatri popolari della regione e sul teatro Saut des Cuves. Ingresso libero.

Espanol :

Conferencia de Philippe Alexandre sobre los teatros populares de la región y el teatro Saut des Cuves. Entrada gratuita.

