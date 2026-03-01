Conférence Le tissu vivant des Alpilles à Paradou Salle Polyvalente Paradou Paradou

Conférence Le tissu vivant des Alpilles à Paradou

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 18h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-20 18:00:00

L’Association ‘Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui’ vous propose une nouvelle conférence Le tissu vivant des Alpilles . Conférence donnée par Jean-Michel Pirastru, chargé de mission en biodiversité au Parc Naturel Régional des Alpilles.

L’écologie du paysage est une discipline particulièrement adaptée à la compréhension des richesses et des enjeux d’un territoire. La densité des canaux et des haies des Alpilles contribue grandement au particularisme écologique des Alpilles. Avec un espace agricole fortement imbriqué dans l’espace naturel (et inversement), la mosaïque de milieux correspond à un patchwork fascinant. Plus qu’ailleurs l’idée du tissu vivant et de la trame écologique prend sens. Sur la base d’exemples d’espèces et de milieux liés à ces réseaux écologiques, l’histoire et la géographie seront mobilisées pour un exposé sur l’exceptionnalité patrimoniale de notre territoire. C’est ainsi que rollier d’Europe, hibou grand-duc, chauve-souris, Grand Rhinolophe, papillon Diane ou libellule Agrion bleuissant font partie des nombreuses illustrations de ce foisonnement vital lié aux mosaïques agricoles et paysagères. De beaux exemples pour faire l’éloge de la diversité et de la connexion écologique. JM Pirastru .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terredesbaux@laposte.net

The Association “Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui” (Terres des Baux, from yesterday to today) is offering a new lecture: “The living fabric of the Alpilles”. Lecture given by Jean-Michel Pirastru, biodiversity officer at the Alpilles Regional Nature Park.

