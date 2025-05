Conférence « Le tour de France » – Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer, 20 juin 2025 18:30, Saint-Aubin-sur-Mer.

Le 1er tour de France a eu lieu en 1903. Depuis, il a beaucoup évolué. Le 20 juin 2025 à 18h30 à la médiathèque de Saint-Aubin sur mer, M.Durand, intervenant à l’université Caen Normandie présentera l’histoire de cette compétition qui, par de nombreux aspects (économiques, technologiques, médiatique), reflète l’histoire de notre pays.

Médiathèque 12 rue Maréchal Joffre

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 72 70 99 80

English : Conférence « Le tour de France »

The 1st Tour de France took place in 1903. Since then, it has evolved considerably. On June 20, 2025 at 6:30 pm at the Saint-Aubin sur mer media library, Mr. Durand, a lecturer at Caen Normandie University, will present the history of this competition which, in many ways (economic, technological, media), reflects the history of our country.

German : Conférence « Le tour de France »

Die 1. Tour de France fand 1903 statt. Seitdem hat sie sich stark verändert. Am 20. Juni 2025 um 18:30 Uhr in der Mediathek von Saint-Aubin sur Mer wird M. Durand, Dozent an der Universität Caen Normandie, die Geschichte dieses Wettbewerbs vorstellen, der in vielerlei Hinsicht (Wirtschaft, Technologie, Medien) die Geschichte unseres Landes widerspiegelt.

Italiano :

Il 1° Tour de France si è svolto nel 1903. Da allora si è evoluto notevolmente. Il 20 giugno 2025 alle 18.30 presso la mediateca di Saint-Aubin-sur-Mer, il signor Durand, docente all’Università di Caen Normandie, presenterà la storia di questa competizione, che per molti aspetti (economico, tecnologico, mediatico) riflette la storia del nostro Paese.

Espanol :

El 1er Tour de Francia se celebró en 1903. Desde entonces, ha evolucionado considerablemente. El 20 de junio de 2025 a las 18.30 h en la mediateca de Saint-Aubin-sur-Mer, el Sr. Durand, profesor de la Universidad de Caen Normandie, presentará la historia de esta competición, que refleja en muchos aspectos (económico, tecnológico, mediático) la historia de nuestro país.

