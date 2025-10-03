Conférence : Le tourisme et les rapports de pouvoir dans les marges indonésiennes Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Conférence : Le tourisme et les rapports de pouvoir dans les marges indonésiennes Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges vendredi 3 octobre 2025.

Conférence : Le tourisme et les rapports de pouvoir dans les marges indonésiennes Vendredi 3 octobre, 11h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T12:30:00

Fin : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T12:30:00

Les disparités spatiales liées à la construction de l’espace touristique indonésien questionnent la relation entre tourisme et inégalités. La géographie éclaire les processus de marginalisation et permet d’appréhender le tourisme comme révélateur des rapports au territoire, constitutif des lieux de pouvoir et marqueur des inégalités socio-spatiales.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie