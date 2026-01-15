Conférence Le train patate 1894-1946 Médiatheque Per Jakez Helias Landerneau

Conférence Le train patate 1894-1946

Médiatheque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 19:30:00

2026-02-06

Elodie Mazé nous présentera le fruit de ses recherches approfondies sur l’histoire du train patate entre Landerneau et Brignogan, en lien avec son histoire personnelle, son arrière-grand-père était cheminot sur cette ligne.

Elle retrace l’histoire et le parcours évolutif de la ligne Landerneau-Brignogan-Plages définitivement fermée il y a 80 ans, en 1946. La mise en place du train dans le secteur a eu un impact décisif tant au point de vue politique, qu’économique, social et culturel.

À partir de sources historiques et la projection de nombreux documents d’époque, ce sont tous les aspects de cette aventure ferroviaire qu’elle va développer l’aménagement des voies à la fin du XIXe siècle ; le matériel roulant ; les emplois directement et indirectement liés à l’exploitation de la ligne, ainsi que ses conséquences sociales.

