Conférence Le Trésor de Brunetto Latini un manuscrit inédit. Médiathèque Intercommunale Montélimar

Conférence Le Trésor de Brunetto Latini un manuscrit inédit.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

2026-04-24

La collection particulière de la famille Valentin du Cheylard comprend un manuscrit enluminé du 13eme le Livre du Trésor , écrit par le célèbre florentin Brunetto Latini, jamais étudié ni montré au public. Marie Nuel nous le fait découvrir en images.

The private collection of the Valentin du Cheylard family includes an illuminated manuscript from the 13th century: the Book of the Treasure , written by the famous Florentine Brunetto Latini, never studied or shown to the public. Marie Nuel takes us through it in pictures.

