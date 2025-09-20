Conférence « Le tue-vaques mémoires et histoires du petit train du Val de Saire » Salle Max-Pol Fouchet Saint-Vaast-la-Hougue

Conférence « Le tue-vaques mémoires et histoires du petit train du Val de Saire » Salle Max-Pol Fouchet Saint-Vaast-la-Hougue samedi 20 septembre 2025.

Salle Max-Pol Fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

« Le samedi 20 septembre 2025, l’historienne Annick Perrot animera, à Saint-Vaast, une conférence intitulée Le Tue-vaques, Mémoire et histoires du petit train du Val de Saire pour le compte de l’association Culture, Animation et Patrimoine. Le Tue-vaques ne désigne pas un monstre sanguinaire qui égorgeait nos belles vaches normandes, mais un paisible petit train qui a relié le Val de Saire à Cherbourg, de la fin du XIXe siècle à l’après-Seconde Guerre mondiale.

Il a peut-être effrayé et mis à mal quelques bestiaux égarés sur les voies, mais son histoire mérite d’être évoquée. Annick Perrot précise que le Tue-vaques a contribué à désenclaver le Val de Saire en desservant 24 gares et haltes, à une époque où l’automobile était réservée à une classe aisée. Il a survécu, tant bien que mal, à deux guerres mondiales avant d’être démantelé en 1950.

Les petites histoires qui, au final, retracent son histoire, nous permettent de faire revivre l’épopée du petit train sairois. » (site infolocale.fr). .

