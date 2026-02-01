Conférence Le vélo dans l’art

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Le Tour de France arrive au Pôle Culturel

Le vélo tel que nous le connaissons n’est pas apparu en un jour. Il est le descendant d’une longue lignée d’inventions, au même titre que l’automobile, sa grande soeur motorisée.

Dès ses débuts, il a été un objet de curiosité qui a su captiver les artistes, se glisser sur des toiles, ou mêmes s’inviter dans des sculptures.

Une balade statique à bicyclette pour remonter dans le temps à travers les arts.

Uniquement sur réservation auprès du Musée du Pays d’Ussel

Gratuit .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 secretariat.musee@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le vélo dans l’art

L’événement Conférence Le vélo dans l’art Ussel a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze