Conférence Le village de Langey et ses environs en 1936

Salle polyvalente Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Conférence de Pascal Bouclet. Présentation d’un manuscrit anonyme sur le village de Langey en 1936 et histoire de Langey et des environs en 1936 à travers la presse locale de l’époque. Organisé par l’Amicale l’Espérance de Langey.

Salle polyvalente Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Lecture by Pascal Bouclet. Presentation of an anonymous manuscript on the village of Langey in 1936 and history of Langey and the surrounding area in 1936 through the local press of the time. Organized by Amicale l’Espérance de Langey.

L’événement Conférence Le village de Langey et ses environs en 1936 Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-01-26 par OT GRAND CHATEAUDUN