Conférence Le vitrail au plomb Du verre au vitrail à Niort Le Séchoir, Port Boinot Niort

Conférence Le vitrail au plomb Du verre au vitrail à Niort

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Conférence animée par Serge Elphège, vitrailliste suivie d’une démonstration de la technique du vitrail au plomb. Avec la participation de Clarisse Babu, Directrice du Musée du Vitrail Curzay-sur-Vonne. Du 12e au 15e siècle, le vitrail connaît un développement sans précédent, surtout dans l’architecture religieuse cathédrales, abbayes, églises paroissiales. Les surfaces vitrées prennent des proportions gigantesques. La technique du vitrail en France tombe dans l’oubli au 17e siècle. L’art du vitrail renait au 19e siècle, grâce à la reprise de la fabrication en France des verres de couleurs. Cette résurrection technologique favorise le travail des manufactures et l’essor des ateliers de peintres verriers. 1878 est l’année qui marque l’essor de l’usage du vitrail dans les habitations privées.

Accueil à partir de 10h30.

Gratuit sur inscription www.vivre-a-niort.com .

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 78 05 sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le vitrail au plomb Du verre au vitrail à Niort

L’événement Conférence Le vitrail au plomb Du verre au vitrail à Niort Niort a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Niort Marais Poitevin