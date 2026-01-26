Conférence le vitrail civil, demeures privées, grands magasins, constructions publiques Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Conférence le vitrail civil, demeures privées, grands magasins, constructions publiques

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e-21e siècles

Le vitrail n’est pas seulement religieux ; il est aussi civil, et les sujets iconographiques sont bien évidemment différents. A partir du 19ème siècle, en partie grâce aux expositions universelles, l’architecture civile emprunte une partie de sa décoration à l’art du vitrail. Grand magasin Aux Dames de France, maison individuelle, siège d’entreprise, etc. Les vitraux apportent une touche décorative ou servent à narrer l’histoire d’un site, à l’instar de la fonderie d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. En Sarthe, les exemples sont multiples, avec des peintres-verriers comme Echivard, Grüber ou Alleaume.

Paint the light, stained glass in Sarthe, 19th-21st centuries exhibition

