Conférence Le vitrail, du patrimoine historique à la modernité Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 18:00 –

Gratuit : oui gratuit sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles Adulte, Senior, Etudiant

De l’antiquité à nos jours, les verres colorés sublimés par l’assemblage au plomb, ont permis d’orner magnifiquement édifices religieux et civils.Servant la transmission des récits sacrés par l’image pendant la période gothique, permettant de jouer avec les clairs et les obscurs dans les cathédrales et les églises, le patrimoine vitrail a été revalorisé au 19ème , en particulier pendant la période néo-gothique.Les vitraux ont su également séduire par leur aspect décoratif majeur, ils ont ainsi ornés maisons, appartements, cages d’escalier, brasseries, et autres lieux emblématiques.Qu’ils soient de style Art Nouveau, Art Déco, abstrait, figuratif, classique ou très contemporain, le vitrail est partout !Conférence animée par Mme hélène espie. Après des études en architecture, et une licence en art et communication, elle se suis forme à l’art du vitrail et effectue son apprentissage dans un atelier de vitrail reconnu.L’atelier du vitrail Hélène Espie a été créé en 2002.Savoir-faire et créativité sont les 2 piliers de son métier.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 0240482387



