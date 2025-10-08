Conférence Le vivre ensemble, un défi démocratique ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Conférence Le vivre ensemble, un défi démocratique ? Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence mercredi 8 octobre 2025.

Conférence Le vivre ensemble, un défi démocratique ?

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-08 19:30:00

Date(s) :

2025-10-08

Les raisons de faire société semblent s’effacer devant le repli sur soi, la montée de l’hyper individualisme, les tensions identitaires, et l’atomisation de la vie politique.

.

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

English :

The reasons for society seem to be disappearing in the face of withdrawal, the rise of hyper-individualism, identity tensions and the atomization of political life.

German :

Die Gründe, die für eine Gesellschaft sprechen, scheinen angesichts des Rückzugs auf sich selbst, des Aufstiegs des Hyperindividualismus, der Identitätsspannungen und der Atomisierung des politischen Lebens zu verschwinden.

Italiano :

Le ragioni della società sembrano scomparire di fronte ad atteggiamenti involutivi, alla crescita dell’iperindividualismo, alle tensioni identitarie e alla frammentazione della vita politica.

Espanol :

Las razones de la sociedad parecen desaparecer ante las actitudes replegadas sobre sí mismas, el auge del hiperindividualismo, las tensiones sobre la identidad y la fragmentación de la vida política.

L’événement Conférence Le vivre ensemble, un défi démocratique ? Valence a été mis à jour le 2025-08-11 par Valence Romans Tourisme