Conférence Le voyage de l’émigrant au XIXe siècle Salle de l’ancien presbytère Lasseube

Salle de l’ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
L’arécréee organise une conférence sur le voyage de l’émigrant au XIXe siècle le 23 août à 17h.
La conférence sera réalisée par Régine Péhau-Gerbet et Pierre Castillou. .
