Conférence Le voyage de l’émigrant au XIXème siècle Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Conférence Le voyage de l’émigrant au XIXème siècle

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Conférence illustrée d’un diaporama par Régine Péhau-Gerbet et Pierre Castillou. .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le voyage de l’émigrant au XIXème siècle

L’événement Conférence Le voyage de l’émigrant au XIXème siècle Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn