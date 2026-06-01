Conférence le voyage extraordinnaire de Pythéas Valcourt

Valcourt

Conférence le voyage extraordinnaire de Pythéas

Observatoire Valcourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Le voyage extraordinaire de Pythéas

Grand astronome grec du IVème siècle avant notre ère, Pythéas fut aussi un explorateur qui osa sortir de la Méditerranée pour affronter l’océan, réputé dangereux à cette époque .

Astronome reconnu dans le monde antique, il fut le premier à mesurer avec précision la latitude d’une ville (Massalia, la Marseille grecque de l’antiquité), à déterminer l’angle d’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre et la position du pôle nord céleste. Il fut également le premier à formuler l’existence d’un lien entre la Lune et les marées.

Explorateur malgré lui, il entreprit un périlleux voyage sur l’océan Atlantique, remontant vers le nord jusqu’aux frontières de l’Arctique. A chaque étape de son périple, il mesure la hauteur du Soleil à midi, ce qui lui permet de calculer la distance qui le sépare de Massalia. On lui attribue la découverte de l’île de Thulé (l’Islande). A son retour, il écrit le récit détaillé de son voyage sur l’Océan , mais malheureusement cet ouvrage a disparu par la suite. Il reste cependant des bribes d’informations sur le voyage et les travaux de Pythéas, grâce aux dires de personnages illustres ayant lu, exploité ou critiqué son récit.

Au cours de cette conférence, basée sur les fragments exploités par les historiens, nous présenterons d’abord le Pythéas astronome, ses travaux et sa contribution aux découvertes astronomiques majeures.

Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur les motivations du personnage pour entreprendre un tel voyage vers l’inconnu, avec peu de moyens, en bravant les dangers et les superstitions. Nous suivrons toutes les étapes supposées de son périple, en s’arrêtant sur ses découvertes importantes.

Enfin, tenant compte de l’ensemble de ses apports scientifiques à l’astronomie et à la géographie, peut-on considérer Pythéas comme le Christophe Colomb de l’Antiquité ? .

Observatoire Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 18

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English :

L’événement Conférence le voyage extraordinnaire de Pythéas Valcourt a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne