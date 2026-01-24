Conférence Le voyageur du Pays des vaches à cornes Centre Joséphine Baker Périgueux

Conférence Le voyageur du Pays des vaches à cornes

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Le mot du conférencier Le Pays des vaches à cornes existe ! Il s’étend sur une contrée mi-Périgord, mi-Agenais, ayant pour capitale le château de Biron. Depuis ce monument- phare toute personne en bonne santé peut rejoindre ses frontières, jamais éloignées de plus de 25-30 km, à bicyclette… pour peu qu’elle aime les beaux paysages

vallonnés”. Je suis natif de ce pays, comme Pons, Jean, Armand, Charles, François… Pour eux c’était plutôt “la vie de château” comme on dirait aujourd’hui en oubliant qu’à ce privilège était jadis attaché celui, moins enviable, de porter

inlassablement son épée sur les champs de bataille. Mes aïeux cultivaient quelques lopins de terre dans l’hommage de ces seigneurs, moi je suis devenu leur chroniqueur. Je vais vous raconter comment tout cela est arrivé… . .

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33 cd24.archives@dordogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le voyageur du Pays des vaches à cornes

L’événement Conférence Le voyageur du Pays des vaches à cornes Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Communal de Périgueux