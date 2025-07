Conférence Le voyageur Federico García Lorca Guérande

Conférence Le voyageur Federico García Lorca

4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

2025-10-01

Animée par Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de littérature espagnole moderne et contemporaine à l’Université de Nantes, cette conférence retrace le parcours poétique et humain de Lorca à travers ses voyages, de New York à Cuba. Intitulée Le voyageur Federico García Lorca de « Poète à New York » à poète à Cuba ou du cri de l’étranger exilé à la voix pacifiée de la réconciliation humaniste . Cette intervention met en lumière l’évolution profonde de l’auteur face aux bouleversements du monde moderne.

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les passionnés de littérature, d’histoire et de poésie engagée. .

