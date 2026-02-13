Conférence « le vrai prix de notre alimentation », UBS – Campus Tohanic, Vannes

Conférence « le vrai prix de notre alimentation » Mercredi 25 février, 20h30 UBS – Campus Tohanic Morbihan

Début : 2026-02-25T20:30:00+01:00 – 2026-02-25T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T20:30:00+01:00 – 2026-02-25T22:00:00+01:00

️ Le prix que nous payons pour notre alimentation reflète-t-il réellement ses impacts sur la société, la santé et l’environnement ?

C’est à cette question centrale que Bio Golfe souhaite apporter des clés de compréhension à travers une conférence ouverte à toutes et tous.

Cette conférence s’appuie sur le rapport de référence « L’injuste prix de notre alimentation », issu des travaux menés par BASIC, le Secours catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.

Nous avons découvert ces travaux lors de l’Assemblée Générale du GAB 56 en 2025. Nous les avons trouvés particulièrement passionnants et très éclairants. Ils rappellent combien les questions alimentaires sont au croisement de nombreux enjeux — sociaux, environnementaux, sanitaires — et combien les acteurs agriculture biologique peuvent apporter des réponses concrètes à ces défis.

La conférence sera présentée par Sylvain Ly, co-fondateur de BASIC, expert des systèmes alimentaires et sociétaire de Bio Golfe. Son intervention se veut pédagogique, accessible et suivie d’un temps d’échange avec le public.

Découvrir la synthèse de l’étude :

https://basic.coop/actualites/publication/une-etude-sur-linjuste-prix-de-notre-alimentation/

️ Conférence gratuite – ouverte à tous

Inscription conseillée :

https://my.weezevent.com/conferencebiogolfe

Une conférence autour d'une question essentielle et souvent invisible : le prix que nous payons pour notre alimentation reflète-t-il réellement ses coûts pour la société et la planète ?

Bio Golfe