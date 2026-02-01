Conférence Le Wild West Show de Buffalo Bill à Rochefort Palais des congrès Rochefort

Conférence Le Wild West Show de Buffalo Bill à Rochefort Palais des congrès Rochefort jeudi 12 février 2026.

Conférence Le Wild West Show de Buffalo Bill à Rochefort

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00

Date(s) :
2026-02-12

Conférence historique organisée par l’ARCEF.
  .

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 73 64 35  arcef@arcef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conference: Buffalo Bill’s Wild West Show in Rochefort

Historic conference organised by ARCEF.

L’événement Conférence Le Wild West Show de Buffalo Bill à Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan