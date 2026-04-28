Conférence | Le yoga, une pratique qui évolue Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence | Le yoga, une pratique qui évolue

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Une conférence pour comprendre d’où vient le yoga, comment il s’est transformé et redonner du sens aux outils utilisés aujourd’hui : postures, respiration, méditation, mantras, philosophie…

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 20 27 99 namaste.yogapada@gmail.com

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English :

A lecture to understand the origins of yoga, how it has evolved, and to restore meaning to the tools used today: postures, breathing, meditation, mantras, and philosophy?

L’événement Conférence | Le yoga, une pratique qui évolue Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan