Conférence | Le yoga, une pratique qui évolue Maison des associations Royan
dimanche 18 octobre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence | Le yoga, une pratique qui évolue
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Une conférence pour comprendre d’où vient le yoga, comment il s’est transformé et redonner du sens aux outils utilisés aujourd’hui : postures, respiration, méditation, mantras, philosophie…
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 20 27 99 namaste.yogapada@gmail.com
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English :
A lecture to understand the origins of yoga, how it has evolved, and to restore meaning to the tools used today: postures, breathing, meditation, mantras, and philosophy?
L’événement Conférence | Le yoga, une pratique qui évolue Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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