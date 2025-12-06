Conférence L’eau dans la tourmente du dérèglement climatique Espace Animation Les Houches

Conférence L’eau dans la tourmente du dérèglement climatique

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Jean-Marie Vigoureux, chercheur et professeur à l’université de Franche Comté, propose une conférence débat sur les enjeux de l’eau, dans la tourmente du dérèglement climatique.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes tpmb.asso@gmail.com

English :

Jean-Marie Vigoureux, researcher and professor at the University of Franche-Comté, offers a lecture and debate on the challenges of water in the context of climate change.

German :

Jean-Marie Vigoureux, Forscher und Professor an der Universität Franche Comté, bietet eine Konferenzdebatte über die Herausforderungen des Wassers in Zeiten des Klimawandels an.

Italiano :

Jean-Marie Vigoureux, ricercatore e professore all’Università della Franca Contea, terrà una conferenza e un dibattito sulle sfide dell’acqua nel contesto del cambiamento climatico.

Espanol :

Jean-Marie Vigoureux, investigador y profesor de la Universidad de Franche Comté, ofrecerá una conferencia y un debate sobre los retos del agua en el contexto del cambio climático.

