Conférence L’eau dans la tourmente du dérèglement climatique Espace Animation Les Houches

Conférence L’eau dans la tourmente du dérèglement climatique
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Jean-Marie Vigoureux, chercheur et professeur à l’université de Franche Comté, propose une conférence débat sur les enjeux de l’eau, dans la tourmente du dérèglement climatique.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes tpmb.asso@gmail.com
English :
Jean-Marie Vigoureux, researcher and professor at the University of Franche-Comté, offers a lecture and debate on the challenges of water in the context of climate change.
German :
Jean-Marie Vigoureux, Forscher und Professor an der Universität Franche Comté, bietet eine Konferenzdebatte über die Herausforderungen des Wassers in Zeiten des Klimawandels an.
Italiano :
Jean-Marie Vigoureux, ricercatore e professore all’Università della Franca Contea, terrà una conferenza e un dibattito sulle sfide dell’acqua nel contesto del cambiamento climatico.
Espanol :
Jean-Marie Vigoureux, investigador y profesor de la Universidad de Franche Comté, ofrecerá una conferencia y un debate sobre los retos del agua en el contexto del cambio climático.
