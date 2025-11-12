Conférence: L’eau et les écosystèmes au 21ème siècle ! Place de l’Hôtel de Ville Vichy

Conférence: L’eau et les écosystèmes au 21ème siècle !

L’eau, bien commun depuis 1992, est au cœur de tensions croissantes. Cette conférence explore comment intégrer les écosystèmes dans sa gestion, notamment sur l’Allier, et propose des pistes pour concilier usages humains et préservation naturelle.

English :

Water, a common good since 1992, is at the heart of growing tensions. This conference explores how ecosystems can be integrated into water management, particularly on the Allier, and suggests ways of reconciling human use and natural preservation.

German :

Wasser, seit 1992 ein Gemeingut, steht im Zentrum wachsender Spannungen. Diese Konferenz untersucht, wie Ökosysteme in die Bewirtschaftung des Wassers einbezogen werden können, insbesondere am Allier, und zeigt Wege auf, wie die menschliche Nutzung mit der Erhaltung der Natur in Einklang gebracht werden kann.

Italiano :

L’acqua, bene comune dal 1992, è al centro di crescenti tensioni. Questa conferenza esplora il modo in cui gli ecosistemi possono essere integrati nella gestione dell’acqua, in particolare sull’Allier, e suggerisce modi per conciliare l’uso umano e la conservazione della natura.

Espanol :

El agua, bien común desde 1992, está en el centro de tensiones crecientes. Esta conferencia explora cómo integrar los ecosistemas en la gestión del agua, sobre todo en el Allier, y sugiere vías para conciliar el uso humano y la preservación natural.

