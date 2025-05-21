Conférence : L’eau et les microplastiques Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Conférence : L’eau et les microplastiques Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain mercredi 21 mai 2025.

Conférence : L’eau et les microplastiques Mercredi 21 mai, 20h15 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-21T20:15:00 – 2025-05-21T22:00:00

Fin : 2025-05-21T20:15:00 – 2025-05-21T22:00:00

Mardi 20 mai à 20h15

Conférence du Muséum à l’Auditorium de la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, rue Rabelais à Saint-Herblain

Les microplastiques sont aujourd’hui un sujet d’étude médiatisé et de plus en plus un sujet d’inquiétude pour le public. Ils sont présents de manière grandissante dans le cycle de l’eau, élément clé de la dispersion des polluants. L’évaporation, les précipitations et les écoulements participent à leur diffusion dans les océans, les rivières et même l’atmosphère. En comprenant ces mécanismes, il s’agit de mieux appréhender la manière dont ces particules contaminent l’environnement au sens large, que ce soit dans l’air, l’eau ou le sol. Cette conférence permettra de (re)préciser la définition des microplastiques, de découvrir leur mode de production et leurs impacts.

Louisa Landebrit, doctorante, et Tiago De Oliveira, post-doctorant, au Laboratoire Eau et Environnement, Université Gustave Eiffel, iront plus loin dans cette découverte en présentant les particules issues de l’usure des pneumatiques, une catégorie un peu particulière de microplastiques. De leur émission depuis nos véhicules jusqu’aux océans, l’idée est de retracer le parcours de ces micropolluants.

Inscription en ligne ou au 02 28 25 24 87

*************************************************************

Ouvert jusqu’à la fin de l’année 2025, le Muséum s’engage également dès à présent dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.

Toutes les rencontres culturelles et scientifiques sont à retrouver dans le programme “Le Muséum près de chez vous”. Expositions itinérantes, conférences et événements uniques seront au rendez-vous.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue Rabelais à Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}]

Une conférence du Muséum près de chez vous conférence muséum