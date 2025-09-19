Conférence l’eau H2O cette inconnue Salle du foyer des Vignes La Turballe

Salle du foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 18:30:00

2025-09-19

Pourquoi ce titre ? Pourtant l’eau, tout le monde la connaît ! C’est vrai quand on regarde autour de nous ce que représente cette matière, que ce soit le verre d’eau que nous buvons, l’eau pour faire notre café, ou bien l’eau de la mer qu’il ne faut pas oublier, à la base c’est de la même eau qu’il s’agit !

En réalité, cette conférence raconte comment et pourquoi l’eau a autant d’importance sur Terre.

Pour l’humanité, c’est un bien précieux, généralement considéré comme le préalable à l’apparition de la vie et essentielle pour notre survie.

Née du mariage de 2 gaz l’hydrogène et l’oxygène, ses propriétés sont remarquables à tous les points de vue.

Les astronomes, avec leurs téléscopes et sondes perfectionnés, vont de découvertes en découvertes à son sujet de part son existence dans d’autres planètes que la nôtre.

Notre propos sera d’abord d’examiner ses propriétés, ensuite nous verrons les estimations actuelles de quantité d’eau sur les planètes (tout du moins celles du système solaire), et enfin nous verrons son importance pour le maintien sur la vie sur Terre et ses caprices dans l’approche fondamentale du réchauffement climatique, dont tout le monde parle..? .

Salle du foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 39 03 avf.laturballe-piriac@orange.fr

