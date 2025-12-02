Conférence L’eau que nous buvons Espace Saint-Césaire, Impasse des Mourgues Arles

Conférence L’eau que nous buvons

Mardi 2 décembre 2025 de 18h à 21h. Espace Saint-Césaire, Impasse des Mourgues Espace Saint-Césaire Arles Bouches-du-Rhône

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles organise, dans le cadre de la démarche DECLIC (Démarche expérimentale de co-construction pour limiter les impacts du changement climatique), la conférence L’eau que nous buvons à Arles !



Rendez-vous le mardi 2 décembre à 18h à l’Espace Saint-Césaire (Impasse des Mourgues). La soirée est gratuite et ouverte à tous, sans inscription.



Cinq intervenants experts viendront échanger sur la qualité de l’eau et répondre à toutes vos questions. La conférence sera suivie d’un apéritif convivial offert à 20h.



Venez participer à un moment d’échanges passionnant autour d’un enjeu essentiel ! .

English :

Come along to the L’eau que nous buvons conference to be held in Arles, at Espace Saint-Césaire, as part of the DECLIC initiative led by CPIE Rhône Pays d’Arles.

German :

Kommen Sie zur Konferenz Das Wasser, das wir trinken , die in Arles im Espace Saint-Césaire im Rahmen des vom CPIE Rhône Pays d’Arles getragenen DECLIC-Projekts stattfindet.

Italiano :

Partecipate alla conferenza L’acqua che beviamo che si terrà ad Arles, presso l’Espace Saint-Césaire, nell’ambito dell’iniziativa DECLIC del CPIE Rhône Pays d’Arles.

Espanol :

Asista a la conferencia El agua que bebemos que se celebrará en Arles, en el Espace Saint-Césaire, en el marco de la iniciativa DECLIC del CPIE Rhône Pays d’Arles.

