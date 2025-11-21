Conférence l’Écho des sciences à Figeac la physique et les Intelligences Artificielles ? Figeac

Conférence l’Écho des sciences à Figeac la physique et les Intelligences Artificielles ?

Les liens entre calcul et physique sont anciens, voire fondateurs

Les liens entre calcul et physique sont anciens, voire fondateurs. L’arrivée massive de l’Intelligence Artificielle (IA) dans tous les domaines de la science voire de la vie courante, va sans aucun doute avoir un impact majeur, sur notre capacité de découverte, notamment en physique. On peut dès lors se demander si nous ne finirons pas par atteindre, à terme, une compréhension complète du monde, fondée sur la stricte rationalité des calculs.

Ce serait faire fi de limites majeures imposées par la nature (et donc la physique en tant qu’outil de description de la nature) aux capacités des IA. Outre les aspects strictement techniques les IA ne pourront contourner les limites imposées par le chaos et par l’existence du hasard. Il est essentiel pour tout un chacun de réaliser ces limites intrinsèques imposées par la nature aux réputées omnipotentes IA.

