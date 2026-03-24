Conférence > L’école dans la Manche en guerre

Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Rendez-vous aux Archives Départementales de Saint-Lô le mercredi 08 avril prochain à 18h pour la conférence

L’école dans la Manche en guerre 1939-1945 Résistance et Libération.

Olivier JOUAULT est Docteur en Histoire, enseignant au collège Gambetta à Carentan. Passionné, il propose une conférence qui est la suite de la dernière donnée en 2025.

Cette fois, le thème portera sur la résistance et la libération dans la Manche. .

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10

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English : Conférence > L’école dans la Manche en guerre

L’événement Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Lô