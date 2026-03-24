Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô
Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô mercredi 8 avril 2026.
Conférence > L’école dans la Manche en guerre
Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Rendez-vous aux Archives Départementales de Saint-Lô le mercredi 08 avril prochain à 18h pour la conférence
L’école dans la Manche en guerre 1939-1945 Résistance et Libération.
Olivier JOUAULT est Docteur en Histoire, enseignant au collège Gambetta à Carentan. Passionné, il propose une conférence qui est la suite de la dernière donnée en 2025.
Cette fois, le thème portera sur la résistance et la libération dans la Manche. .
Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10
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L’événement Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Lô
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