Conférence L’école en milieu rural dans les années 1960 Maison des Associations Villeneuve-sur-Yonne

Conférence L’école en milieu rural dans les années 1960 Maison des Associations Villeneuve-sur-Yonne vendredi 8 août 2025.

Conférence L’école en milieu rural dans les années 1960

Maison des Associations 11 Rue Lemoce Fraix Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Ancienne professeure et directrice en école élémentaire dans l’Yonne, Marie-France Jalmain s’est spécialisée dans les évènements politiques, économiques et socio-culturels qui couvrent les années 1958-1968. En contrepoint à l’exposition, elle évoquera le cadre institutionnel et les singularités de sa scolarité en classe unique durant cette décennie .

Maison des Associations 11 Rue Lemoce Fraix Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avv89@free.fr

English : Conférence L’école en milieu rural dans les années 1960

German : Conférence L’école en milieu rural dans les années 1960

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence L’école en milieu rural dans les années 1960 Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-07-26 par YONNE TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)