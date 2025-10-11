Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger Châlette-sur-Loing
Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger Châlette-sur-Loing samedi 11 octobre 2025.
Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger
Conférence animée par Emilie Riger, suivie d’une séance de vente-dédicace.
Entrée libre et gratuite .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
English :
Conference on « Recreational writing » by Emilie Riger
German :
Vortrag « L’écriture récréative » von Emilie Riger
Italiano :
Conferenza sulla « scrittura ricreativa » di Emilie Riger
Espanol :
Conferencia sobre « escritura recreativa » de Emilie Riger
L’événement Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS