Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger Châlette-sur-Loing

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-10-11 15:30:00

2025-10-11

Conférence l’écriture récréative par Emilie Riger

Conférence animée par Emilie Riger, suivie d’une séance de vente-dédicace.

Entrée libre et gratuite .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

English :

Conference on « Recreational writing » by Emilie Riger

German :

Vortrag « L’écriture récréative » von Emilie Riger

Italiano :

Conferenza sulla « scrittura ricreativa » di Emilie Riger

Espanol :

Conferencia sobre « escritura recreativa » de Emilie Riger

